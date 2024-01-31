Dimçayı tüneli ne zaman tamamlanacak? Alanya’da vatandaşlar isyan bayrağını çekti

Alanya trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan yeni çevre yolu inşaatı bir türlü tamamlanamadı. Vatandaşlar Dimçayı-Kestel arasındaki tünelin ödenek yetersizliği gerekçesiyle durdurulmasına tepki gösterdi. Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, “Dönemin Demokrat Partisi milletvekili Hayri Dağan'ın görevde olduğu 2003 yılında Antalya Alanya arasında başlanan çevre yolu, o günden bu yana hala tamamlanamamış durumda. Dimçayı-Kestel arasındaki Dimçayı Tüneli'nde ödenek sorunları nedeniyle çalışmalar durmuş, tüneller kapalı kalmıştır. Mazot fiyatları 43 TL'ye çıktı. Bölge trafiğinin tahmini olarak 5 kilometre uzaması sürücüler arasında büyük bir tepkiye yol açmaktadır. 2024 yılına gelindiğinde, hala tünellerde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Antalya'nın iktidar partisi AKP milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün bu konuda yardımcı olmaları beklenmektedir. Seçimler yaklaşırken, Alanya seçmeni bu sorunun çözülmesini ve tünellerin bir an önce açılmasını talep etmektedir. Aksi takdirde, iktidar partisi AKP'ye oy vermeyecekler” dedi.