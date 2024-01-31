- Spor

Bir zamanlar Galatasaray'ı çalıştıran Frank Rijkaard kulübeye geri dönüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Galatasaray ve Barcelona gibi takımları çalıştıran Hollandalı Frank Rijkaard, Barcelona'ya dönebilir. Başkan Joan Laporta, takımın başına Rijkaard'ı getirmek istiyor. İkili arasında görüşmeler başladı.

Bir zamanlar Galatasaray'ı çalıştıran Frank Rijkaard kulübeye geri dönüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Barcelona başkanı Joan Laporta, futbolculuk döneminde de Barcelona'da top koşturan ve kulüp efsanesi olan Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard'ı takımın başında görmek isteniyor. La Liga'da şampiyonluk yarışında rakibi Real Madrid'in gölgesinde kalan Barcelona'da teknik patron değişikliği olacak.

Mevcut teknik direktör Xavier Hernandez'in (Xavi) sezon sonunda kulüpten ayrılacağının açıklanmasının ardından Katalan ekibi teknik patron arayışına geçti. İspanyol Radio Marca'nın haberine göre Barca başkanı Joan Laporta, takımın başında aynı zamanda kulübün efsanelerinden olan Frank Rijkaard'ı görmek istiyor.

2013'ten beridir yaklaşık olarak 11 yıldır kulüp çalıştırmayan Rijkaard, 2003-2008 yılları arasında Barcelona'da çalışmış ve kulübün o yıllardaki ivmesinin nedenlerinden birisi olmuştu. Bu dönemde Barcelona ile ciddi başarılar elde eden Rijkaard bununla da kalmamış ve dünyanın en iyi futbolcularından Lionel Messi'yi Barcelona'ya kazandırmıştı.

Ligimizde de bir dönem teknik direktörlük yapan Rijkaard, Galatasaray'ı çalıştırmış ancak şampiyonluğun gelmemesi ve ligteki kötü gidişat yüzünden görevinden alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Olacak

31 Oca 2024 - 15:58 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya'ya gitti mask
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İspanya'ya gitti
Emre Mor Süper Lig ekibinde! Anlaşma tamamlandı mask
Emre Mor Süper Lig ekibinde! Anlaşma tamamlandı
Roma, Galatasaray'dan ayrılan Angelino'yu kadrosuna kattı mask
Roma, Galatasaray'dan ayrılan Angelino'yu kadrosuna kattı
Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen, Başakşehir'e imza attı mask
Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen, Başakşehir'e imza attı
PFDK'dan Süper Lig ekiplerine ceza yağdı. Alanyaspor'da Çıkrıkçı'ya 1 maç men mask
PFDK'dan Süper Lig ekiplerine ceza yağdı. Alanyaspor'da Çıkrıkçı'ya 1 maç men
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sivasspor'a kiralandı mask
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sivasspor'a kiralandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber