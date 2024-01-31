Bir zamanlar Galatasaray'ı çalıştıran Frank Rijkaard kulübeye geri dönüyor

Barcelona başkanı Joan Laporta, futbolculuk döneminde de Barcelona'da top koşturan ve kulüp efsanesi olan Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard'ı takımın başında görmek isteniyor. La Liga'da şampiyonluk yarışında rakibi Real Madrid'in gölgesinde kalan Barcelona'da teknik patron değişikliği olacak.

Mevcut teknik direktör Xavier Hernandez'in (Xavi) sezon sonunda kulüpten ayrılacağının açıklanmasının ardından Katalan ekibi teknik patron arayışına geçti. İspanyol Radio Marca'nın haberine göre Barca başkanı Joan Laporta, takımın başında aynı zamanda kulübün efsanelerinden olan Frank Rijkaard'ı görmek istiyor.

2013'ten beridir yaklaşık olarak 11 yıldır kulüp çalıştırmayan Rijkaard, 2003-2008 yılları arasında Barcelona'da çalışmış ve kulübün o yıllardaki ivmesinin nedenlerinden birisi olmuştu. Bu dönemde Barcelona ile ciddi başarılar elde eden Rijkaard bununla da kalmamış ve dünyanın en iyi futbolcularından Lionel Messi'yi Barcelona'ya kazandırmıştı.

Ligimizde de bir dönem teknik direktörlük yapan Rijkaard, Galatasaray'ı çalıştırmış ancak şampiyonluğun gelmemesi ve ligteki kötü gidişat yüzünden görevinden alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi