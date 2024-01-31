Alanya polisinden e-scooter mesaisi

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri Alanya iskelesinde e-scooter kullanıcılarını bilgilendirdi. TDP Büro Amirliği görevlilerince yürütülen “Trafik Kuralları Hayat Kurtarır” projesi kapsamında yapılan bilgilenfirme faaliyeti sırasında kullanıcılara İngilizce, Almanca, Rusca ve Türkçe olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı. Vatandaşlar e-scooter kullanımında;

- Sürücünün 16 yaşından gün almış olması,

- Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınmaması,

- Bisiklet yolu ya da şeridi var ise taşıt yolunda kullanılmaması,

- Bisiklet yolu ya da şeridi olmayan karayollarında azami hız sınırı 50 km/s altında olan yollarda kullanılması,

- Manevra ya da işaret verme halleri dışında tek elle kullanılmaması,

- Kullanıcıların araç sürücüleri ve yayalar tarafından kolay fark edilmesi için, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatacak far, arkada kırmızı ışık veren lamba ve kırmızı reflektör ile zil, korna gibi ses aleti ile teçhiz edilmesinin zorunlu olduğu hususlarını içeren broşürlerle bilgilendirme yapıldı. ( Antalya Emniyet Müdürlüğü/Bülten)