‘Emeklilerin kök maaş sorunu çözülmeli’

HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, yaptığı açıklamada, devlete yıllarca hizmet eden emeklilerin, yaşlılık dönemlerinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için biriktirdikleri paraların, beklenenin aksine düşük emekli maaşları nedeniyle yetersiz kaldığını vurguladı. Emeklilerin büyük çoğunluğunun 10 bin TL'nin altında maaş aldığını belirten Yeni, açıklanan yüzde 49.25'lik artışın da çoğu emekliyi olumlu etkilemediğine dikkat çekti. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Yeni, “ Acil başlığı ile bir kere daha çağrıda bulunuyorum. Yıllarca bileğinin hakkıyla çalışıp, devlete demiş ki sana borç olarak kasana para koyuyorum benim için bunu biriktir. Ben yaşlanınca, gücüm kesilince kendime bakabileyim. Kimseye muhtaç olmayayım namerde boyun eğmeden onurumla yasayabileyim. Kiramı elektriğimi, suyumu, yaşamsal temel ihtiyaçlarımı karşılayabileyim diye ömrünce çalışıp devlete borç vermiş. Şaka gibi dediler ki en düşük emekli maaşı 10 bin. Kaldı ki büyük çoğunluğu 10 binin altındadır hala. En komiği ise yüzde 49.25 yaptık diye bangır bangır, övüne övüne ilan ettiler. Peki bu artıştan yani orandan 10 bin ya da 9 binin altında kalanlar bu yüzde 49.25'lik orandan faydalandı mı? Tabi ki hayır! Yani kök maaş saçmalığına takılıp, emeklilerin yüzde 80’inden fazlası açıkladıkları bu orandan da yararlanamadı. Özet olarak milyonlarca emekli, yani asıl ihtiyacı olan kesim tabiri caizse yine avucunu yaladı. Daha önceleri de yazdık bu kök maaş saçmalığına bir çözüm bulmazlarsa, daha doğrusu bu komediye bir son verilmezse milyonlarca emekli yok olup gidecek diye. Kök maaş saçmalığına bir çözüm getirilmezse, seyyanen de olsa bir şeyler yapılmazsa ve acilen bu haksızlığa bir son verilmezse, bu kesim bir daha asla belini doğrultamaz. Dolayısıyla kimse kimseyi kandırmasın yapılan artış - oran bu kesimin hiçbir şekilde işine yaramamıştır. Aksine, en düşük ev kirasının 15 bin liralarda seyrettiği günümüzde her gün aralıksız olarak gelen zam yağmurlarının altında ceplerindeki de tamamen eriyip eksilere düşmüştür. Yetkililere, hükümeti yönetenlere buradan bir kez daha acildir başlığı ile çağrıda bulunuyorum bu vahim ve kabul edilemez durumu düzeltip, bu yanlıştan acilen dönmelisiniz. İzninizle bu güne kadar konumum gereği söylemediğim bir cümleyi kuracağım. Eğer acilen bu yanlıştan dönülmezse, bu kesimin mağduriyeti ivedilikle giderilmezse bu kesimde yer alan milyonların yerinde olsam bunun hesabını sandıkta sorarım. Unutmayalım ki en demokratik, en iyi , en etkili ve en doğru hesap sorma yeri sandıktır. Çünkü bunun başka bir yolu yoktur. Tüm samimiyetimle söylüyorum bu kesime yapılan büyük bir acımasızlık, büyük bir adaletsizlik ve haksızlıktır bu. Öte yandan muhalefetin de bu konuda yeterince güçlü ses çıkarmaması ayrıca bu meselenin başka bir üzücü yanıdır. Örneğin muhalefet milyonların önüne çıksın iktidar olursam, kazanırsam ve belediyelerde üstünlük sağlarsam en düşük emekli maaşını asgarî ücret seviyesine çıkaracağım desin söz versin. Bakın görün tablo o zaman nasıl değişiyor. Ağız ucuyla, ‘olmalıdır, haksızlıktır, yapılmalıdır, böyle olmalıdır’ gibi ucu açık cümlelerle değil de, net ve anlaşılır şekilde bu sözü versinler bakalım tablo değişiyor mu değişmiyor mu görün o zaman. Uzun lafın kısası bu adaletsizliğe hiç vakit kaybetmeden son verilmeli ve bu kesimin derdine en kısa sürede çare bulunmalıdır. Belli ki bizi yönetenlerin bu durumu düzeltmeye niyetleri yok. O halde birileri çıkıp bu durumu düzeltmeye talip olmalıdır” dedi. (Şerife ÇOBAN)