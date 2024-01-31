31 Oca 2024 - 15:03- Gündem

Son Dakika! Marmara'da korkutan deprem: İstanbul diken üstünde

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün akşam da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremlerin ardından korkuya kapılan İstanbullular diken üstünde.