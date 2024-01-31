31 Oca 2024 - 15:03- Gündem G:

Son Dakika! Marmara'da korkutan deprem: İstanbul diken üstünde

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Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün akşam da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Depremlerin ardından korkuya kapılan İstanbullular diken üstünde.

Son Dakika! Marmara'da korkutan deprem: İstanbul diken üstünde mask
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği ise 5.4 km olarak açıklandı.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Dün de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 9.57 kilometre olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL DİKEN ÜSTÜNDE

Depremlerin ardından korkuya kapılan İstanbullular diken üstünde.

Kaynak: Haber Merkezi

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31 Oca 2024 - 15:03 - Gündem

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