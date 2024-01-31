Son Dakika! Marmara'da korkutan deprem: İstanbul diken üstünde

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 13.17'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği ise 5.4 km olarak açıklandı.
İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA
Dün de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 20.55'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin derinliği 9.57 kilometre olarak kaydedilmişti.
İSTANBUL DİKEN ÜSTÜNDE
Depremlerin ardından korkuya kapılan İstanbullular diken üstünde.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.