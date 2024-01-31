Fenerbahçe'den yeni bomba: Polonyalı yıldız geliyor mu?

Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi transferlerle ara transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe, şimdilerde Serie A'da top koşturan Parma'nın genç yıldızı Adrian Benedyczak'ı kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre Fenerbahçe'nin scout ekipleri 23 yaşındaki genç Polonyalıyı takibe almış durumda. Henüz resmi bir transfer teklifinin yapılmasını uygun bulmayan Fenerbahçe yönetimi şimdilik oyuncuyu analiz etmekle meşgul. Fenerbahçe taraftarı ise Benedyczak isminin kulüp radarında olmasından oldukça memnun. Taraftarlar bu sezon Parma formasıyla 23 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans üreten Benedyczak'ı Fenerbahçe kadrosunda görmek istiyor.

Benedyczak'ın takıma geliş sürecinde ve sonrasında Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız futbolcusu Sebastian Symanzski'den faydalanması tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi