Ev hanımlarına müjde: Emekli oluyorsunuz...

Türkiye'de milyonlarca ev hanımının kanayan yarası olan emeklilik hakkının verilmemesine çözüm arayışları devam ediyor. Çalışmayan kadınların da emekli olabilmesi için meclise kanun tasarısı geliyor.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal tarafından hazırlanan teklif ile birlikte ev hanımlarının da yüzü güldü.

ÇALIŞMAYAN KADINLAR DA EMEKLİ OLABİLECEK

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, sosyal devlet vurgusu yapan Mahmut Tanal, sosyal devlet anlayışına göre devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahale etme yoluyla toplumdaki sınıf çatışmalarını yumuşatarak ulusal bütünleşmeyi sağlamasını hedeflediğini söyledi.

ANAYASA'DA SOSYAL GÜVENLİK HAKKI

Sosyal devlet anlayışında önceliğin toplumun güçsüz kesimlerine verilmesi gerektiğini belirtirken herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşaması gerektiğini belirten Tanal, anayasanın “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı 60. maddesinin, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü işaret etti.

25 YILI TAMAMLAYAN EVLİ KADINLARA EMEKLİLİK HAKKI

Kadınların çocukların bakımını üstlenmesi sebebiyle çalışma hayatından mahrum kaldığını işaret eder Tanal, “Toplumsal gerçeklerin farkına vararak bu durumların meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi hususunda birtakım düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu itibarla, çeşitli sebeplerle iş hayatına katılamayan ev kadınlarının ileri yaşamlarının güvence altına alınmasının devletin bir görevi olduğu kabul edilmeli ve evlilikte 25 yılı dolduran ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmalıdır” sözlerini aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi