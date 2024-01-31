- Ekonomi

ALKÜ’lü akademisyenden Alanyalı turizmcilere nefes aldıracak girişim

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Türkiye’nin en büyük otel yazılım programı olan ve 5 binden fazla tesiste kullanılan elektraweb ile turizm sektörünün insan kaynağı portalı olan turizmdeis.com iş birliği yaptı

ALKÜ’lü akademisyenden Alanyalı turizmcilere nefes aldıracak girişim mask
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BU işbirliği ile Elektra İK kullanan oteller program içerisinden turizmdeis.com’a direkt bağlanarak çok kısa sürede ve ücretsiz olarak iş ilanı yayınlayarak bu sayede aradıkları personellere ulaşabilecekler.
Aynı zamanda Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) akademisyeni olan Turizmdeis.com Proje Müdürü Doç. Dr. Salih Tellioğlu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “turizmdeis.com olarak Türkiye’de turizm sektöründeki insan kaynağı sorununa çözüm üretmek için yola çıktık ve kısa süre içerisinde bu konuda önemli işlere imza attık. Elektraweb ile yaptığımız iş birliği de bunlardan birisi. Elektraweb ülkemizin en büyük otel yazılım programı olmasının yanı sıra 33 ülkede de kullanılıyor olması gerçekten gurur verici. Sektörümüzün en büyük otel otomasyon programı ile işbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu işbirliği ile iş arayan ve staj yeri arayan adaylarımızı elektra kullanan çok sayıda otel ile bir araya getirme fırsatımız olacak. Bu işbirliği sürecindeki desteklerinden dolayı Elektraweb Yazılım Direktörü Sayın Kemal Oral’a da çok teşekkür ediyorum. Sektörümüze birçok teknolojik yenilik getiren Elektraweb ile birlikte turizm sektörüne daha iyi hizmet vermek için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi. ( Haber MERKEZİ)

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31 Oca 2024 - 14:36 - Ekonomi

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