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Hakan Sabancı ile evlenecek mi? Hande Erçel'den sürpriz cevap

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Ünlü oyuncu Hande Erçel önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kızıl saçlarından çabuk vazgeçen ve eski imajına dönen güzel oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile evleneceği yönünde çıkan iddialara cevap verdi. Erçel, "Evlilik yok, oyunculuğa devam" şeklinde konuştu.

Hakan Sabancı ile evlenecek mi? Hande Erçel'den sürpriz cevap mask
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Son olarak Bambaşka Biri adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Hande Erçel, Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularına cevap veren Hande Erçel, kızıl saçlarından vazgeçip eski imajına dönemsiyle ilgili konuştu. Erçel, "Boyamak çok zormuş. Çok severek yaptım ama boyamak zorladı. Sadece kızıl rengi çok istiyordum. Onun için yaptım" dedi.

"EVLİLİK YOK OYUNCULUĞA DEVAM"

Geçtiğimiz günlerde oyunculuğu bırakacağı yönünde haberler çıkan ünlü oyuncu konuyla ilgili "Yok öyle bir şey" dedi.

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, evleneceği yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Erçel, muhabirlerin; "Evlilik haberleri doğru mu?" sorusuna; "Şimdilik öyle bir durum yok" yanıtını verdi.

Kaynak: Akşam

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31 Oca 2024 - 14:13 - Magazin

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