Çocuklarınızı koruyun! Dünya Sağlık Örgütü alarm verdi

Türkiye'de özellikle 0-6 yaş arası çocukların kızamık ve boğmaca gibi hastalıklardan dolayı tehlike altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'deki kızamık şikayetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yavuz konuşmasında “ 2022’nin sonu 2023 Ocak’tan başlayan ciddi bir salgın yaşadı Türkiye kızamık anlamında, İstanbul kaynaklıydı. İstanbul’da çok vaka gördük, erişkin vakası da gördük. Kızamıkta elimizde çok etkili bir aşı var, grip, Kovid-19 aşılarını değiştirerek kullanmamız gerekir, hep yeni aşı bekleriz. Kızamıkta temaslılara dahi yaparak bağışıklık elde edebiliyoruz. Tek ya da 2 doz aşıyla istediğimiz bağışıklığı elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kızamıkta aşılama seviyenizi belli eşiklerin üstünde tutarsanız aslında öyle bir salgın olmuyor. Nereden çıkıyor salgınlar; belli gruplar aşı muhalifi olabiliyor çünkü Türkiye’nin çok iyi bir aşılama sistemi var. Son derece güzel bir alt yapımız var, aşılamada çok yol almış bir ülkeyiz. Aşısız gruplarda yayılıyor, aşılı olursa 1 kişide çıksa bile yayılacak birini bulamadığı için yeterince insan aşılanmışsa, diyelim yüzde 95’in üstü aşılanmışsa onlar da korunuyor. Enfeksiyon yayılacak yer bulamıyor. Kızamık salgınında nasıl başa çıkıldı, şu anda azaldı diye biliyorum. Aşısızlar aşılanıyor, böylece virüsün yayılacağı ortam ortadan kaldırılmış oluyor. Küçük çocuklarda özellikle bağışıklığı baskılanmışlarda sıkıntı oluyor. 4 bini aşan vaka olduğunu Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinden biliyorum. Türkiye’de aşılamada gerçekten çok büyük başarılar elde ediliyor” dedi.

Ülkemiz hakkında umut verici konuşan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Türkiye'nin çok iyi bir aşılama sistemi var. Son derece güzel bir alt yapımız var" dedi. Yavuz konuşmasına şu şekilde devam etti: "Aşılamada çok yol almış bir ülkeyiz. Aşısız gruplarda yayılıyor, aşılı olursa 1 kişide çıksa bile yayılacak birini bulamadığı için yeterince insan aşılanmışsa, diyelim yüzde 95’in üstü aşılanmışsa onlar da korunuyor. Enfeksiyon yayılacak yer bulamıyor. Kızamık salgınında nasıl başa çıkıldı, şu anda azaldı diye biliyorum. Aşısızlar aşılanıyor, böylece virüsün yayılacağı ortam ortadan kaldırılmış oluyor. Küçük çocuklarda özellikle bağışıklığı baskılanmışlarda sıkıntı oluyor. 4 bini aşan vaka olduğunu Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinden biliyorum. Türkiye’de aşılamada gerçekten çok büyük başarılar elde ediliyor.”

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 0-6 aylık bebeklerde boğmaca gibi hastalıkların çok tehlikeli olabileceğini bildirirken, hamile kadınların da doğum süreci boyunca hastalıklardan hem kendi sağlıkları hem de doğacak olan bebeklerin sağlıkları için dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi