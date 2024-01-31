Alanya’da 623 şahıs yakalandı!

ARANAN şahıslara yönelik olarak Alanya’da yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2023-30 Ocak 2024 tarihleri arasında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ‘Kasten Öldürme ve Yaralama’, ‘Hırsızlık’, ‘Terör Örgütü FETÖ-PDY Üyesi Olmak’, ‘Yağma’, ‘Çocukları Fuhuşa Teşvik’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve çeşitli suçlardan aranması olan aralarında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahısların da olduğu hapis cezası sebebiyle aranan 260 kişi ile ifade vermek üzere aranan 363 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak adli mercilere teslim edildi. (Alanya Kaymakamlığı / Bülten)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.