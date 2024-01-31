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Alanya’da 623 şahıs yakalandı!

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Alanya’da çeşitli suçlardan jandarma ve emniyet güçlerince aranan 623 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi

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ARANAN şahıslara yönelik olarak Alanya’da yapılan çalışmalar neticesinde 15 Aralık 2023-30 Ocak 2024 tarihleri arasında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ‘Kasten Öldürme ve Yaralama’, ‘Hırsızlık’, ‘Terör Örgütü FETÖ-PDY Üyesi Olmak’, ‘Yağma’, ‘Çocukları Fuhuşa Teşvik’, ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve çeşitli suçlardan aranması olan aralarında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahısların da olduğu hapis cezası sebebiyle aranan 260 kişi ile ifade vermek üzere aranan 363 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak adli mercilere teslim edildi. (Alanya Kaymakamlığı / Bülten)

# Alanya, ifade, Aralık, Ocak, Emniyet, kişi, Jandarma, İlçe

31 Oca 2024 - 14:03 - Gündem

Mahreç  Bülten

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