ALKÜ GES ile yılda bin 207 ton karbon salınımı önlenecek

BİLİM dünyasında yaptığı proje ve akademik çalışmalarla yükselişini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ), farkındalık amaçlayan projelerle de ön plana çıkmaya devam ediyor. Yeşil enerji kapsamında ALKÜ yerleşkelerinin tüm elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, Türkiye’de Kamuda Performans Sözleşmesi’yle yapılması dolayısıyla bir ilk olan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz kasım ayında ilk panelin takıldığı proje tamamlandığında tüm yerleşkelerin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: 36 BİN 551 AĞAÇ DOĞAYA KAZANDIRILACAK

Üniversitenin çatı ve otopark üstlerine kurulan ve 13 futbol sahası kadar alanı kaplayan GES projesi sayesinde yerleşkelerin tüm elektrik ihtiyacı karşılanacak. Proje hakkında detaylı bilgi veren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “ALKÜ GES tamamlandığında üniversitemiz 47 milyon Türk lirası enerjiden tasarruf sağlayacak. Proje, yıllık 2 milyon 100 bin kilowatt elektrik üretirken aynı zamanda bu enerjinin ortaya çıkması için bir yılda doğaya salınan bin 207 ton karbon salınımını da engelleyecek. Bu sayede yıllık 36 bin 551 çam ağacının önlediği karbon emisyonu, GES ile sağlanmış olacak. Projede yerli ve millî ürün olan son teknoloji güneş panelleri kullanılıyor. Tüm dünyanın kullandığı en üst segment olan şeffaf arka yüzlü paneller sayesinde en az kayıpla elektrik üretilecek.” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin tüm yerleşkelerinin elektriğini karşılayarak Türkiye’de Kamuda Performans Sözleşmesi’yle yapılması dolayısıyla bir ilk olan ALKÜ GES projesinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi. Kasım ayında projenin ilk panelini takmanın heyecanının hâlen sürdüğünü söyleyen Rektör Türkdoğan, “Bir üniversite olarak başlattığımız bu projenin ülkemize örnek olmasını istiyoruz. Üniversiteler bilim üretmenin yanında büyük akımları da başlatan kurumlardır. Böyle bir projeye öncü olmak bizler için gurur verici. ALKÜ GES projemizde heyecanla beklediğimiz sona yaklaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde sisteme ilk enerjiyi vereceğiz. Projemizin açılışında böyle bir örneği herkese tanıtmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerini, enerji verimliliği alanında çalışma yapan kurum-kuruluş temsilcilerini, bölgemizin yöneticilerini ve bilim dünyasını davet edeceğiz. Projemizin hayata geçmesinde başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar’a, bir önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, ALKÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ekibine, üniversitemiz Enerji Yönetim Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Leyla Akbulut ve ALKÜ ailesine teşekkür eder; projemizin tüm Türkiye’ye umut, üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi. (ALKÜ/BÜLTEN)