- Gündem

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar Alanya’da anılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, Alanya’da faaliyet gösteren hemşeri dernekleri tarafından düzenlenecek mevlit programı ile anılacak

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar Alanya’da anılacak mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

"ASRIN felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkilerini yaşayan 11 ilin Alanya’daki dernek başkanları anma programı organize ediyor. Hataylılar Derneği, Kahramanmaraşlılar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği ile Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneği yönetici ve üyeleri Acar Otel’de bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdiler. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada 6 Şubat 2024 tarihinde Eşgilik Düğün Salonu’nda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit programı düzenleneceği ifade edildi. Saat 12.00’de başlayacak program, ikindi namazına kadar sürecek. (Ramazan ÖZDEMİR)

# Saat, Alanya, düğün, Otel, ifade

31 Oca 2024 - 11:57 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup mask
Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar... mask
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar...
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı mask
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı
Yaylada aç kalan yılkı atları şehre indi mask
Yaylada aç kalan yılkı atları şehre indi
Feci kaza! Arabada bebeğiyle ilgilenirken, yola çıkan 2 çocuğa çarptı mask
Feci kaza! Arabada bebeğiyle ilgilenirken, yola çıkan 2 çocuğa çarptı
Son dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem mask
Son dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber