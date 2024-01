Survivor'da skandal! Cinsellik ve sigara itirafları gündeme oturdu

Tartışmasız Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olan Tv8'in yarışma programı her bölümünde ayrı heyecanların ve kavgaların yaşandığı Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü olaylı geçen yarışmada geçtiğimiz günlerde şoke eden anlar yaşanmıştı.

YOUTUBE KANALINDA ANLATTIKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin benchte el hareketi yaptığı anlar kesilmeden yayınlanmış ve bu anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Survivor



Survivor All Star'ın iddialı isimlerinden biri olan Yunus Emre'nin bu görüntülerinin ardından, Dominik'e gitmeden önce katıldığı bir YouTube programında anlattıkları yeniden gündem oldu.

ADADA CİNSELLİK VAR MI?



Yunus Emre'nin cinsellik ve sigaraya dair açıklamaları dikkat çekti. Yunus Emre, 'Acun abi yokken daha rahat oluyor tabii' diyerek oyun sırasında çalışanların içtiği sigaraların izmaritlerini çaktırmadan topladıklarını ve adada içtiklerini itiraf etmiş.

KADINLARIN ÖZEL GÜNLERİ BİLE SEKTEYE UĞRUYOR



Adadaki yaşamın zorluklarını bir bir anlatan Yunus Emre cinsellik sorusuna ise şöyle yanıt vermiş:



'Orası çok farklı bir alan. Vücudun kırmızı alarma geçiyor. Artık daha böyle yemek yesem daha rahat uyusam gibi dertlerin olduğu için onu tamamen idrar atmak için bir organ olarak kullanmaya başlıyorsun.



Bir dönüyorsun bakıyorsun herkes kardeşin olmuş. Yani kadınlardan duyduğum kadarıyla da arkadaşlarımızdan özel dönemlerinde de bir kesilme oluyormuş.'

