- Gündem

Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup

ABONE OL Google News Sayfamız

Eurovisiyon Şarkı Yarışması'na bu yıl ev sahipliği yapacak olan İsveç'te müzisyenlerden 'İsrail'e boykot' çağrısı yapıldı. Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in yarışmadan çıkarılması gerektiğini savunan ünlü isimler, açık mektup yayınlayarak ülkenin kültürel etkinliklere katılmasının mağdurların acılarını görünmez kıldığı belirtti. EBU ise etkinliğin apolitik statüsünü vurgulayarak İsrail'in çıkarılmayacağını duyurdu.

Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden hukuk ve insanlık dışı İsrail saldırıları nedeniyle dünya genelinde boykot çağrıları ve protesto sesleri dinmiyor. Son olarak, Finlandiya ve İzlanda'nın ardından bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan İsveç'te İsrail'e boykot çağrısı yapıldı.

'EBU ÇİFTE STANDART SERGİLİYOR'
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, İsveç'te binden fazla sanatçı, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in bu yılki şarkı yarışmasından çıkarılması çağrısında bulunan açık bir mektup imzaladı.

İsveç gazetesi Aftonbladet'te yayınlanan açık mektupta, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in katılımına izin vererek kuruluşun güvenilirliğini zedeleyen dikkate değer bir çifte standart sergilediği belirtildi.

'MAĞDURLARIN ACILARINI GÖRÜNMEZ KILMAKTADIR'
Mektupta, "Kendilerini insancıl hukukun üstünde gören ülkelerin uluslararası kültürel etkinliklere katılmalarının memnuniyetle karşılanması, uluslararası hukuk ihlallerini önemsizleştirmekte ve mağdurların acılarını görünmez kılmaktadır" denildi.

İmzacılar arasında şarkıcılar Robyn ve Fever Ray, folk ikilisi First Aid Kit gibi uluslararası alanda başarılı sanatçıların yanı sıra Eric Saade ve aynı zamanda iklim aktivisti Greta Thunberg'in annesi olan opera sanatçısı Malena Ernman gibi İsveç'in eski Eurovision yarışmacıları da yer alıyor.

EBU, 'ETKİNLİK APOLİTİK' DİYEREK ÇIKARILMAYACAĞINI DUYURDU
Mektup, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Malmö'de düzenlenecek olan şarkı yarışmasından İsrail'in çıkarılması çağrısında bulunan Finlandiya ve İzlanda'dan yaklaşık bin 400 sanatçının imzaladığı benzer bir dilekçenin ardından geldi. Buna karşılık EBU, etkinliğin apolitik statüsünü vurgulayarak ve Eurovision şarkı yarışmasının devletler değil kamu hizmeti yayıncıları arasında bir yarışma olduğunu savunarak İsrail'in çıkartılmayacağını duyurdu.

RUSYA ÇIKARILMIŞTI
Ancak daha önce ülkelerin Eurovision'dan dışlandığı oldu. EBU, 2022 yılında Rusya'nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceğini söyleyerek ülkeyi etkinlikten men etti. Karar, yayın birliğinin yönetim kurulu tarafından, başlangıçta Rusya'nın yarışmasına izin verileceği konusunda ısrar etmesinin ardından alındı.

Kaynak: Karar

# Yer, Son, devam, 2022, ekim, Rusya

31 Oca 2024 - 11:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar... mask
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar...
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı mask
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı
Feci kaza! Arabada bebeğiyle ilgilenirken, yola çıkan 2 çocuğa çarptı mask
Feci kaza! Arabada bebeğiyle ilgilenirken, yola çıkan 2 çocuğa çarptı
Son dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem mask
Son dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama geldi mask
Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama geldi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu mask
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber