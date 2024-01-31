Eurovision'da İsrail tartışması: İsveçli müzisyenlerden açık mektup

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden hukuk ve insanlık dışı İsrail saldırıları nedeniyle dünya genelinde boykot çağrıları ve protesto sesleri dinmiyor. Son olarak, Finlandiya ve İzlanda'nın ardından bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan İsveç'te İsrail'e boykot çağrısı yapıldı.

'EBU ÇİFTE STANDART SERGİLİYOR'

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, İsveç'te binden fazla sanatçı, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in bu yılki şarkı yarışmasından çıkarılması çağrısında bulunan açık bir mektup imzaladı.

İsveç gazetesi Aftonbladet'te yayınlanan açık mektupta, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in katılımına izin vererek kuruluşun güvenilirliğini zedeleyen dikkate değer bir çifte standart sergilediği belirtildi.

'MAĞDURLARIN ACILARINI GÖRÜNMEZ KILMAKTADIR'

Mektupta, "Kendilerini insancıl hukukun üstünde gören ülkelerin uluslararası kültürel etkinliklere katılmalarının memnuniyetle karşılanması, uluslararası hukuk ihlallerini önemsizleştirmekte ve mağdurların acılarını görünmez kılmaktadır" denildi.

İmzacılar arasında şarkıcılar Robyn ve Fever Ray, folk ikilisi First Aid Kit gibi uluslararası alanda başarılı sanatçıların yanı sıra Eric Saade ve aynı zamanda iklim aktivisti Greta Thunberg'in annesi olan opera sanatçısı Malena Ernman gibi İsveç'in eski Eurovision yarışmacıları da yer alıyor.

EBU, 'ETKİNLİK APOLİTİK' DİYEREK ÇIKARILMAYACAĞINI DUYURDU

Mektup, 7-11 Mayıs tarihleri arasında Malmö'de düzenlenecek olan şarkı yarışmasından İsrail'in çıkarılması çağrısında bulunan Finlandiya ve İzlanda'dan yaklaşık bin 400 sanatçının imzaladığı benzer bir dilekçenin ardından geldi. Buna karşılık EBU, etkinliğin apolitik statüsünü vurgulayarak ve Eurovision şarkı yarışmasının devletler değil kamu hizmeti yayıncıları arasında bir yarışma olduğunu savunarak İsrail'in çıkartılmayacağını duyurdu.

RUSYA ÇIKARILMIŞTI

Ancak daha önce ülkelerin Eurovision'dan dışlandığı oldu. EBU, 2022 yılında Rusya'nın katılımının yarışmanın itibarını zedeleyeceğini söyleyerek ülkeyi etkinlikten men etti. Karar, yayın birliğinin yönetim kurulu tarafından, başlangıçta Rusya'nın yarışmasına izin verileceği konusunda ısrar etmesinin ardından alındı.

Kaynak: Karar