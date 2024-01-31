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100 gram sucuktan 200 gram sucuk çıkaran büfeci

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Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda büfecinin sucuk doğrama şekli gündem oldu.

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Sosyal medyada hızla yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda, büfecinin sucukları doğrama şekli gündem oldu.

Sucukları adeta moleküllerine ayırarak kağıt inceliğinde doğrayan büfeciye hem tepki hem de övgü yağdı.

Büfecinin sucukları doğrama şeklinden gözlerini alamayan kullanıcılar büyülendiklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

31 Oca 2024 - 11:21 - Magazin

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