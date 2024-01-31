Sokak röportajında genç kızın cevabı ve tarzı olay oldu!

Sokak röportajında Fenomen Muhabir’in “Ekonominin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren bir genç kız, “Hiçbir şey düşünmüyorum. Çok iğrenç yani. Gayet iğrenç bir ekonomideyiz.” diye konuştu. Ardından muhabirin “İğrenç olan ne?” sorusuna ise “Sigaralara zam geldi. O yüzden sevmiyorum yani, istemiyorum böyle bir şey olmasını. Beğenmedim. Ülkeyi de sevmiyorum zaten. Birikim yapıp gitmeyi düşünüyorum.” diye yanıtladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.