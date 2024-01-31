Sokak röportajında genç kızın cevabı ve tarzı olay oldu!

Sokak röportajında Fenomen Muhabir’in “Ekonominin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren bir genç kız, “Hiçbir şey düşünmüyorum. Çok iğrenç yani. Gayet iğrenç bir ekonomideyiz.” diye konuştu. Ardından muhabirin “İğrenç olan ne?” sorusuna ise “Sigaralara zam geldi. O yüzden sevmiyorum yani, istemiyorum böyle bir şey olmasını. Beğenmedim. Ülkeyi de sevmiyorum zaten. Birikim yapıp gitmeyi düşünüyorum.” diye yanıtladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.