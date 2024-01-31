Nogay Kalkınma ve Eğitim Derneği kuruldu

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sami Nogay vakfın amacını şu sözlerle açıkladı;

Nogay Türkleri ile akraba ve diğer çevre toplulukların; tarihini, edebiyatını, kültürünü, müziğini ve halk oyunlarını; derlemek, yaymak ve üyelerini arasında gerekli yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak, ekonomik ve ticari işbirliklerini geliştirmek, sağlık, kültür, eğitim ve sosyal konularda faaliyet göstermek, toplumsal hayat ile ilgili Konut, İbadethane vb. sosyal tesis kurmak bu alanlarda gayrimenkul edinmek ve her türlü faaliyet göstermek ile ülkemizin kültür, sanat ve turizm değerleri ve zenginliklerini yaşatıcı, yayıcı ve destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, çevre topluluklar ile işbirliği yapmaktır.

Vakfın Faaliyetleri:

1) Nogay Türkleri ile diğer çevre topluluklarının; kültür, sanat ve turizm değerleri ve zenginliklerini gelişimleri için sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak.

2) Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projeleri uygulamak,

3) İlgili sivil toplum kuruluşları arasında siyasal, dostluk, kültür, sanat ve sosyal alanda iş birliği yapmak,

4) Maddi imkanları kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine gerekli imkanların sağlanması çalışmalarını yapmak ve burslar vermek;

5) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Sivil toplum örgütlerine üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

6) Ulusal veya Uluslararası düzeyde toplantılar, konferans, seminer ve paneller düzenlemek.

7) Yayın, anket, yarışma sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma ve benzeri çalışmalar yapmak veya yaptırmak;

8) Çeşitli konularda komisyonlar kurmak ve bu komisyonlarda vakıf üyesi olmayan uzman kişileri de çalıştırmak ya da bilgi ve tecrübelerinden dolayı danışman olarak yararlanmak;

9) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda stratejik araştırma enstitüsü kurmak,

10) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

11) Gerekli görülen yerlerde Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

12) Vakfın gayesi ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.

13) Amacı gerçekleştirmek için Kanunların cevaz verdiği diğer faaliyetlerde bulunmak.

14) Eğitim, konut, ibadethane vb sosyal tesisler kurmak amacı ile gayrimenkul edinmek veya kiralamak ve bunların her türlü inşaat, donatı ve tefrişlerini yapmak.

Vakıf: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Yalova ve Yozgat illerimizde toplam 41 ilde temsilcilik açacaktır.

Ayrıca Türkiye dışındaki Nogayları temsilen; Dağıstan, Çeçenistan, Karaçay-Çerkez, Stavrapol Bölgesi, Astrahan Bölgesi. Kırım, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Afganistan ve İran’da vakfın temsilcilikleri bulunacaktır.

750 yıl önce Altınordu Bas Komutanı Başbuğ Nogay Han’ın kullandığı Nogay Bayrağı Vakfın arması olarak seçilmiştir. Ayrıca 750 yıl önce Başbuğ Nogay Han’ın kurduğu Boylar Birliğine uygun bir BİRLİK oluşturulacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi