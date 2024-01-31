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Ünlü Türk rock grubu dağılıyor mu? Grubun solisti İngiltere'ye göç ediyor

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Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin Türkiye'den ayrılıyor. Ünlü rock sanatçısı İngiltere tarafından uluslararası yeteneklere verilen ‘Global Talent Visa’ yı kazandı. Tekin'in sevgilisi Melisa Sözen ile birlikte Londra'ya taşınması bekleniyor.

Ünlü Türk rock grubu dağılıyor mu? Grubun solisti İngiltere'ye göç ediyor mask
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Mor ve Ötesi grubuyla 20 yılı aşkın bir süredir Türk rock piyasasında ses getiren eserler ortaya koyan Harun Tekin, oyuncu sevgilisi Melisa Sözen ile birlikte Londra'ya taşınıyor. İngiltere tarafından verilen 'Global Talent Visa' ya başvuruda bulunan Harun Tekin'in Londra'da yeni bir hayata başlaması bekleniyor. 'Global Talent Visa', Harun Tekin'e İngiltere'de uzun vadeli çalışma ve yaşam imkanı sunacak. Böylece Harun Tekin, müzik kariyerini uluslararası arenada daha da güçlendirecek. Çift, Londra'da bir ev tuttu bile.

GLOBAL TALENT VİSA NEDİR?

İngiltere tarafından yetenek sahibi olan ve yeteneğini profesyonelleştirebilen kişilere verilen Global Talent Visa, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, dijital teknoloji, kültür ve sanat gibi dallarda uluslararası düzeyde başarı göstermiş olan bireylere veriliyor. Vizenin amacı yetenekli bireylere uygun çalışma ortamı sağlayarak İngiltere'ye yetenek sahibi bireyleri kazandırmak.

Kaynak: Haber Merkezi

# türk, oyuncu, kültür

31 Oca 2024 - 10:18 - Magazin

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