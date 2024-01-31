Limon sosu satmak artık yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle birlikte limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünlerin yurt içinde arzına yasak kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi