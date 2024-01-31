- Ekonomi

Limon sosu satmak artık yasak

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Limon suyu izlenimi veren ve içinde zerre limon bulunmayan limon soslarının satışı yasaklandı.

Limon sosu satmak artık yasak mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle birlikte limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünlerin yurt içinde arzına yasak kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# Aralık, sonra, türk

31 Oca 2024 - 09:48 - Ekonomi

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