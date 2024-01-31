Fatih Altaylı, Can Atalay kararına çok sert çıktı: "Bu darbe girişimidir"

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu ve Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın ardından büyük tepkiler yükselmeye başladı. Tepkilerden biri de Gazeteci Fatih Altay'dan geldi. Youtube kanalında yaptığı eleştiride Fatih Altaylı, alınan kararı bir darbe girişimi olarak nitelendirerek şöyle dedi:
"Bunu yorum bunu yorumlamak gerçekten insanın içine acıtıyor. Birincisi hiç iş buralara gelmeden Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararınca ilgili mahkeme yeniden bir yargılama başlatmalı ve Can Atalay milletvekili olduğu için yargılama durdurulmalı, meclise dönmeliydi. Ne yazık ki böyle olmadı. Dönüp Meclis'e gelmesi engellendi ve milletvekilliği düşürüldü. Biliyoruz ki bu karar hukuki değil siyasi. Türkiye'de hukuku ve adaleti askıya alan zaten siyasi otorite, doğrudan AK Parti yönetimi. Bu alınan kararı da millet iradesine indirilmiş bir darbe olarak görüyorum. Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelerek Anayasa tağyir, tebdil ve ilga girişimi olarak görüyorum. Yani ben bunu bir darbe girişimi olarak görüyorum. Çok nettir."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cihan - bilakis millet iradesi tecelli etmiştir...vicdanlar rahatladı..teşekkürler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.