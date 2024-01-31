31 Oca 2024 - 09:07- Gündem G:

Fatih Altaylı, Can Atalay kararına çok sert çıktı: "Bu darbe girişimidir"

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Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın ardından büyük tepkiler yükselmeye başladı

Fatih Altaylı, Can Atalay kararına çok sert çıktı: "Bu darbe girişimidir" mask
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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu ve Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın ardından büyük tepkiler yükselmeye başladı. Tepkilerden biri de Gazeteci Fatih Altay'dan geldi. Youtube kanalında yaptığı eleştiride Fatih Altaylı, alınan kararı bir darbe girişimi olarak nitelendirerek şöyle dedi:

"Bunu yorum bunu yorumlamak gerçekten insanın içine acıtıyor. Birincisi hiç iş buralara gelmeden Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararınca ilgili mahkeme yeniden bir yargılama başlatmalı ve Can Atalay milletvekili olduğu için yargılama durdurulmalı, meclise dönmeliydi. Ne yazık ki böyle olmadı. Dönüp Meclis'e gelmesi engellendi ve milletvekilliği düşürüldü. Biliyoruz ki bu karar hukuki değil siyasi. Türkiye'de hukuku ve adaleti askıya alan zaten siyasi otorite, doğrudan AK Parti yönetimi. Bu alınan kararı da millet iradesine indirilmiş bir darbe olarak görüyorum. Anayasa Mahkemesi kararına karşı gelerek Anayasa tağyir, tebdil ve ilga girişimi olarak görüyorum. Yani ben bunu bir darbe girişimi olarak görüyorum. Çok nettir."

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31 Oca 2024 - 09:07 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Cihan - bilakis millet iradesi tecelli etmiştir...vicdanlar rahatladı..teşekkürler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 10:07

Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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