31 Oca 2024 - 08:53- Gündem G:

Resmi Gazete'de yayımlandı! Raflardaki o ürün yasaklandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre limon taklidi ürünler satılamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Raflardaki o ürün yasaklandı mask
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 Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Geçen yıl yaptıkları düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasaklanmışyı. Konuyla ilgili açıklama yapan  Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Daha önce yaptığımız düzenlemeyle bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.

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31 Oca 2024 - 08:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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