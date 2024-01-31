Emre Mor Süper Lig ekibinde! Anlaşma tamamlandı

VavaCars Fatih Karagümrük, Ankaragücü, Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Hatayspor'un istediği Emre Mor'un kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre milli futbolcu, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyecek.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.