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Emre Mor Süper Lig ekibinde! Anlaşma tamamlandı

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sakatlık sebebiyle sahalardan uzun süre uzak kalan Emre Mor'u kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Emre Mor Süper Lig ekibinde! Anlaşma tamamlandı mask
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VavaCars Fatih Karagümrük, Ankaragücü, Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Hatayspor'un istediği Emre Mor'un kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre milli futbolcu, sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekibin formasını giyecek.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 8 resmi maça çıkan Emre Mor bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

# fatih, Fenerbahçe, spor, kiralık, Başakşehir

31 Oca 2024 - 08:51 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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