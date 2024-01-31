THY'nin Almanya'daki seferlerine peşpeşe iptaller

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü Almanya'daki havalimanlarında güvenlik ve yer hizmetleri personellerinin gerçekleştireceği grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi. THY'nin TK-1337 İstanbul-Leipzig ve TK1338 Leipzig-İstanbul seferleri, yer hizmetleri personelinin grevi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
Güvenlik çalışanlarının grevi dolayısıyla iptal edilen seferler ise şu şekilde:
TK-1668 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-1664 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-1662 Hamburg-İstanbul Havalimanı
TK-7882 Sabiha Gökçen Havalimanı-Hamburg
TK-7883 Hamburg-Sabiha Gökçen Havalimanı
TK-1726 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1724 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1722 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-1728 Berlin-İstanbul Havalimanı
TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen Havalimanı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.