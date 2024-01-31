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Kilise saldırısında kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu

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SARIYER'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobil yapılan incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi.

Kilise saldırısında kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu mask
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Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil emniyet otoparkına çekildi.

# Emniyet, Otomobil, Polis, kişi, Saldırı, pazar

31 Oca 2024 - 05:26 DHA İstanbul- Asayiş

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