Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı da bir kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otomobil emniyet otoparkına çekildi.
- Asayiş
Kilise saldırısında kullanılan otomobil Beylikdüzü'nde bulundu
SARIYER'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobil yapılan incelemelerin ardından emniyet otoparkına çekildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.