İş yeri önündeki lastikler ve hafif ticari araç yandı

Yangın, gece yarısı ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde sanayi sitesinde bulunan lastik dükkanın önünde çıktı. İş yeri önünde bulunan eski lastikler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Hızla büyüyen alevler, iş yerinin yakınında park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpüklü ve tazyikli su ile müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.