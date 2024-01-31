Bunu yapan herkes sisteme takılıyor: Tapuda yeni dönem!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, fahiş konut fiyatlarının önüne geçebilmek için her mahalleye Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi kurulması için harekete geçti. Tapularda değerler artık bu merkez tarafından belirlenecek.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bu uygulamasının konut ya da dükkan alacak vatandaşların alım yaparken kandırılmasını engelleyeceğini söyledi.

GAYRİMENKUL ALACAĞINIZ SEMTİM FİYATLARINI ORADAN GÖRECEKSİNİZ

Yeni uygulamayı değerlendiren Şule Duman, çok yüksek ya da çok düşük miktarlarda gösterilen fiyatların önüne böyle geçilebileceğini söyledi. Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi uygulaması konutlarının ederini düşük göstererek vergi kaçıranların da belirlenmesini sağlayacak.

Sektördeki dar boğazı değerlendiren Duman, Türkiye’de ekonomide yaşanan sıkıntıları fırsat verenlerin, özellikle gayrimenkul alanında fiyatların şişmesine neden olduğunu söyledi. Bankalarla kredi sıkıntısı yaşanan emlak sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Duman sektördeki dar boğazın aşılması için yetkililerin harekete geçtiğini belirtti.

Duman, Gayrimenkul Değerleme Bilgi Merkezi uygulaması ile vatandaşların sisteme girerek, hangi bölge ve semtten gayrimenkul alacaksalar oranın ortalama fiyatını görebileceğini ve bu yolla fiyatların normalleşeceğini söyledi.

Kaynak: Haber MERKEZİ