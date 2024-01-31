2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar...

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklar devam ederken, siyasi partilerin ise seçim çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Seçim güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) herhangi bir problemle karşı karşıya kalmamak için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Siyasi partilerin sandık temsilcilerinin yanı sıra YSK tarafından görevlendirilen memurlar da sandık güvenliğini sağlayacak. Seçim güvenliğini, sandık kurulu başkanı, memur üyeler ve bina sorumluları olmak üzere 3 farklı göreve tabii olanlar sağlayacak.

Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı 31 Mart günü sandıklarda görev alacak kişilere ödenecek para belli oldu.

Sandık kurulu başkanı 2947 TL, memur üye 2088 TL, Bina sorumlusu ise 2936 TL alacak.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Siyasi parti üyeliğine sahip olmamak.

4- Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

NASIL SANDIK GÖREVLİSİ OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresine göre ilgili seçim kurulun başkanlığına başvuru yapmak gerekir.



Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulu tarafından yapılan bir açıklamaya göre şekillenecektir.

Başvurular seçimden birkaç ay önce açılır ve iki çeşit sandık görevlisi bulunur. Bunlardan ilki sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenmektedir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlileri, siyasi partilerin sandık görevlileri başvurularını YSK'ya yapmalıdır.

Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur.

Kaynak: Haber MERKEZİ