Sağlık personeli alınacak: İşte şartlar...

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ağrı'da sağlık hizmetlerinin kalite ve hızını yükseltmek amacıyla 242 sağlık çalışanı, 36 daimi işçi, 4 sürücü, 2 görevli, 2 biyomedikal mühendisi ve 1 istatistikçiden oluşan toplam 287 personelin istihdam edileceğini belirtti.

Kilerci, "Sağlık alanında Ağrı’yı örnek bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Sağlık kuruluşlarımıza yeni personeller kazandıracağız.” dedi.

Kaynak: Haber MERKEZİ