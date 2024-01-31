- Sağlık

Sağlık personeli alınacak: İşte şartlar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ağrı'daki sağlık kurumlarında çalıştırmak üzere 287 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Sağlık personeli alınacak: İşte şartlar... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ağrı'da sağlık hizmetlerinin kalite ve hızını yükseltmek amacıyla 242 sağlık çalışanı, 36 daimi işçi, 4 sürücü, 2 görevli, 2 biyomedikal mühendisi ve 1 istatistikçiden oluşan toplam 287 personelin istihdam edileceğini belirtti.

Kilerci, "Sağlık alanında Ağrı’yı örnek bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Sağlık kuruluşlarımıza yeni personeller kazandıracağız.” dedi.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# ilgili, sağlık

31 Oca 2024 - 05:17 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor! mask
Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor!
Bakan Koca uyardı! Enfeksiyon artıyor mask
Bakan Koca uyardı! Enfeksiyon artıyor
TTB'den korkutan açıklama: "Ölümcül influenza ve COVID salgını var" mask
TTB'den korkutan açıklama: "Ölümcül influenza ve COVID salgını var"
Vakalar kontrolden çıktı: Korkutan uyarılar ardı ardına geliyor mask
Vakalar kontrolden çıktı: Korkutan uyarılar ardı ardına geliyor
Fizyoterapistler çözüm arıyor mask
Fizyoterapistler çözüm arıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı: Salgın başlamış durumda... Yeni bir kapanma mı geliyor? mask
Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan uyarı: Salgın başlamış durumda... Yeni bir kapanma mı geliyor?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber