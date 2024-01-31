Uzman isimden kaçırılmayacak tüyo: Kısa yoldan köşe döneceksiniz...

Yatırım uzmanı Kerim Rota, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulunarak kısa sürede zengin ederek köşeyi döndürecek formolü açıkladı.

Rota, yatırım yapmak isteyenlere çarpıcı tavsiyelerde bulunarak mevduat faizlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin döviz kuru politikasında yaptığı hataya değinen Rota "Döviz kuru her geçen gün birkaç kuruş yükseliyor. Merkez Bankası kuru sabit tutuyor. Ancak bu politika ile döviz istikrarlı bir yatırım aracı haline geliyor.” dedi.

Türk lirasının geçiş yapmanın mevcut ekonomi politikaları kapsamında yatırımcılar için cazip olmadığı belirten Rota “Kamu Katılım Mevduatı'nda (KKM) yüzde 45 getiri elde edilebiliyorsa, yatırımcılar için dövizden Türk lirasına geçmek anlamını yitiriyor. Mevduat faizleri ise yüzde 35 ile 36 seviyelerine gerilemiş durumda. Bu sebeple döviz, Türk lirasından daha avantajlı bir yatırım aracına dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber MERKEZİ