Hız tutkunlarını üzecek haber: Sadece o araçlara uygulanacak...

Amerika Birleşik Devletleri, otomobil sektöründe radikal bir değişikliğe yol açacak yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Hazırlanan tasarı, otomobillerin fabrika çıkışında belirli bir hız sınırına tabi olmasını zorunlu kılacak. Bu düzenlemeyle araçlar, 128 km/s (80 mil/s) hızı aşamayacak şekilde tasarlanacak. ABD'nin ardından, düzenlemenin özellikle Avrupa başta olmak üzere diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

Kaliforniya eyaletinde sunulan öneri tasarısı, yaklaşık 40 milyon nüfusuyla ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'da bazı yeni araçların hızlarını 10 mil/ saat (16 km/saat) üzerine çıkarmayı engellemeyi amaçlıyor. Tasarı, 2027 model yılından itibaren araçların hızını elektronik olarak sınırlamayı öngörüyor. Ancak acil durum araçları bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Önerilen tasarı, sürücülere hız sınırlayıcıyı geçici olarak devre dışı bırakma izni veriyor. Devre dışı bırakma yetkisi, otomobil üreticisi veya Kaliforniya Otoyol Devriyesi komiseri tarafından tamamen kaldırılabilecek. Bu kapsamda, Kaliforniya'da yeni bir aracın saatte 80 mil (128.74 km) üzerinde hız yapması artık mümkün olmayabilir.

Kaliforniya Sokaklarında Hız ve Ölüm Oranlarının Azaltılması (SAFER Kaliforniya Sokakları) adlı tasarı, 2027 model yılından itibaren Kaliforniya'da üretilen veya satılan yeni otomobil ve kamyonlarda hız sınırlayıcı kullanımını zorunlu kılacak. Bu araçlar, sürücünün belirlenen hız eşiğinin üzerinde gitmesini engelleyen bir "akıllı hız sınırlayıcı sistemine" sahip olmak zorunda kalacak.

Tasarı, özellikle trafik kazalarındaki artışa dikkat çekiyor. Kaliforniya'da 2019'dan 2022'ye kadar trafik ölümlerinin %22 oranında arttığı bildirilen veriler, tasarının bu soruna çözüm arayışının bir yansıması olarak görülüyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, Kaliforniya, ABD genelinde hız sınırlayıcı cihaz kullanımını zorunlu kılan ilk eyalet olacak, ve diğer eyaletlerin ve ülkelerin benzer düzenlemeleri takip etme olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber MERKEZİ