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Kimse tahmin etmiyordu: Tesla'dan Türkiye'ye Supercharger atağı! İşte fiyatı ve yeri

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Türkiye'nin o iline Tesla, Supercharger açtı! Sürpriz bir hamleyle, hangi ilimizde olduğu kimse tarafından tahmin edilmiyordu! Tesla'nın bu ildeki Supercharger istasyonu, kullanıcılarına daha kolay ve hızlı şarj imkanı sunacak.

Kimse tahmin etmiyordu: Tesla'dan Türkiye'ye Supercharger atağı! İşte fiyatı ve yeri mask
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Tesla'nın Türkiye'deki Supercharger ağı genişlemeye devam ediyor. Son olarak, İstanbul ve İzmir arasında stratejik bir konuma sahip olan Akhisar'a yeni bir Supercharger istasyonu eklenerek elektrikli araç sahiplerine daha fazla şarj imkanı sunuldu.

AKHİSAR'A SUPERCHARGER KURULDU

Tesla'nın resmi olarak hizmet verdiği noktalara eklenen bu yeni istasyon, elektrikli otomobiller için önemli bir şarj noktası olacak. Akhisar'daki yeni Supercharger istasyonu, 250 kW'a kadar hızlı şarj imkanı sağlayarak kullanıcıların daha kısa sürede araçlarını şarj etmelerine olanak tanıyor.


TESLA SAHİPLERİ KWH BAŞI 7,10 TL'DEN ŞART EDEBİLECEK

Tesla'nın açıklamasına göre, bu yeni Supercharger istasyonu CCS bağlantı noktasına sahip tüm elektrikli otomobillerle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. İstasyon, haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet verecek ve şarj ücretleri de Tesla sahipleri için kWh başına 7,10 TL'den başlayacak şekilde belirlendi.

Tesla Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük illerde yeni yetkili servislerin açılacağı belirtilmişti.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# İstanbul, türkiye, günü, Saat, İzmir, Son, devam, Antalya

31 Oca 2024 - 05:00 - Teknoloji

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