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Şimşek Paşa'ya odaklandı

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Trendyol Süper Lig'de üst üste iki deplasman maçına çıkacak olan Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynayacağı zorlu sınavın hazırlıklarına dün tesislerinde yaptığı antrenmanla start verdi

Şimşek Paşa'ya odaklandı mask
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin 23. haftasında konuk ettiği bir diğer İstanbul ekibi Pendikspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak puanını 27'ye yükselten turuncu yeşilli ekip, ligde üst üste deplasman maçları oynayacak. Ligde ilk olarak 24. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Corendon Alanyaspor, ardından 25. hafta maçında bu kez lider Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak. Pendikspor maçının ardından takıma iki gün izin veren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kasımpaşa mesaisine dün start verdi. Dün tesislerde bir araya gelerek haftanın ilk idmanını gerçekleştiren oyuncular, ısınma koşusu ile başladıkları antrenmanı dar alanda pas çalışması ile devam ettirdiler. Antrenmanın ikinci bölümünde ise koordinasyon ağırlıklı bir çalışma yapan Corendon Alanyasporlu futbolcular, Kasımpaşa mesaisine bugün devam edecekler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

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31 Oca 2024 - 04:28 - Spor

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