- Gündem

ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı

ABONE OL Google News Sayfamız

GELECEK Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı, Emekli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Yıldız Serdaroğlu ile birlikte dernek ziyaretleri kapsamında kısa adı ALYİD olan Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Alanya’daki iş dünyası hakkında sohbet edildi.

ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ALYİD Başkanı Avni Erdoğan, nazik ziyaretinden dolayı Mevlüt Demir ve ekibine teşekkür etti. Başkan Erdoğan ziyaret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:


" Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneğimizi ziyaret eden Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir Bey ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ziyarette Alanya’daki iş dünyası ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendisine 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar dileriz." ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# ilgili, Belediye, Alanya, haber, Mart, başkan, Erdoğan

31 Oca 2024 - 04:17 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar... mask
2024 Sandık görevlisi ücretleri açıklandı: İşte detaylar...
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı mask
ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı
Son dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem mask
Son dakika! Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama geldi mask
Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk açıklama geldi
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu mask
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Boşanma aşamasındaydılar! Eşini boğarak öldürdü mask
Boşanma aşamasındaydılar! Eşini boğarak öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber