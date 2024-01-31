ALYİD yönetimi Demir'i ağırladı

ALYİD Başkanı Avni Erdoğan, nazik ziyaretinden dolayı Mevlüt Demir ve ekibine teşekkür etti. Başkan Erdoğan ziyaret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



" Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneğimizi ziyaret eden Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir Bey ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ziyarette Alanya’daki iş dünyası ile ilgili istişarelerde bulunduk. Kendisine 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar dileriz." ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ