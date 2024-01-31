Yücel startı yarın veriyor

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 2 dönem belediye başkanlığı yaptığı, baba ocağı Kestel'de yarın akşam saat 19.00'da düzenleyeceği geniş katılımlı bir halk buluşmasıyla yeniden Alanya halkının teveccühlerini kazanmak için yola çıkıyor. Başkan Yücel, "Her zamanki gibi yine tüm Alanyalı hemşehrilerimize ulaşacağız, sıkılmadık el, alınmadık gönül bırakmayacağız, vatandaşlarımızın destekleriyle Alanya'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



Yücel, Alanya’da yine her mahalleye gideceklerini söyledi. Başkan Yücel, vatandaşın taleplerini dinleyecek, gelen istekleri yine birinci ağızdan çözeceğini vurguladı.



BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET



Yücel, bütün vatandaşları Kestel Düğün Salonu’ndaki etkinliğe davet ederken şu ifadeleri kullandı; “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep söylüyoruz; bizim için en büyük hizmet gönüller almaktır, gönüllere girmektir, vatandaşımızın yüzünü güldürebilmektir. Bu uğurda çıkmış olduğumuz yolda ilk mahalle buluşmamızı baba ocağım Kestel Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Tüm Alanyalıları 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Kestel Düğün Salonu’na davet ediyorum.” (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi