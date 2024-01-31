Syedra ‘Zaman Çizgisi’nde tanıtılacak

ALANYA’NIN Uğrak Mahallesi’nde yer alan Syedra Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Habertürk tarafından yürütülen ‘Zaman Çizgisi’ adlı ortak proje kapsamında özel çekimler yapıldı. Türkiye’nin özel çalışmalarla belirlenen noktalarında farklı ekipmanlar ve çekim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen çekimler tamamlandığında Alanya’nın kültür turizmindeki yerinin tanıtımı noktasında önemli bir ilerleme daha kaydedilmiş olacak.



Syedra Antik Kenti’nin çekimlerini, 22 yıldır üstlendiği dizi, film ve belgesel projeleriyle kendisine bu alanda önemli bir yer edinen yönetmen Hasan Tual ve ekibi gerçekleştirdi. Çekimler hakkında bilgi veren usta yönetmen Tual, heyecan verici bir projeye başladıklarını söyledi. Yönetmen Tual, şu bilgileri paylaştı:



“Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Habertürk tarafından bize teklif edilen ‘Zaman Çizgisi’ projesini keyifle üstlendik. Bu işin başlangıç noktası, yaklaşık olarak 6-7 antik kenti içeriyor. Bunlardan bir tanesi de Syedra Antik Kenti. Alanya’daki çekimlerimizde hem rehberimiz hem de tarih araştırmacısı arkadaşımızla birlikte çekimler gerçekleştirdik. Yaptığımız belgeselin içeriği aslında tabiri caizse biraz romantik bir belgesel. Bir hikayesi ve şiirsel bir anlatımı var, ancak aynı zamanda bölgenin teknik bilgilerini de içerecek elbette.



‘KÜLTÜR TURİZMİNE OLAN MERAKI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ’



Biz bu çekimlerde kullandığımız tekniklerle standartların dışına çıkmaya çalışıyoruz. Alanya bu anlamda bizim için harika bir fırsat oldu” diyen Tual, “Burada sadece Syedra Antik Kenti değil, Selçuklu dönemine ait olan kalıntılar, Alanya Kalesi de bizim için önem taşıyor. Bu belgeselle birlikte Alanya'nın sadece bir tatil turizmi destinasyonu olmadığını, aynı zamanda kültür turizmini de barındırdığını göstermiş olacağız. Syedra Antik Kenti'nin kazı çalışmalarının başındaki Ertuğ Ergürer hocamız ve ekibine de antik kentin bu noktaya gelmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz daha önce de Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bir tanıtım filmi yapmıştık ve bu film şu anda Türk Hava Yolları'nda (THY) yayında. Yaptığımız bu belgeseli de ilerleyen süreçte THY’de yayına sokacağız, bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor. Bu belgeselde çekimlerimizi sadece yaz turizmine değil, kültür turizmine de merak uyandıracak şekilde planlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



‘2023 YILI SYEDRA İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU’



Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Ertuğ Ergürer ise çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Biz burada kazı çalışmalarına 2019 yılında başladık. 2023'te 5. sezon kazı çalışmalarını tamamladık. 2023 yılı Syedra için bir dönüm noktası oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük destekleriyle çok sayıda işçi ve teknik ekiple birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma sayesinde sütunlu caddedeki tüm alanlar temizlendi ve sütunlu cadde ayağa kaldırıldı. Hamamda ve diğer alanlarda bütün yapıların onarım çalışmaları tamamlandı. 2024 yılında da bu çalışmaların başka bölgelerde devam etmesi düşünülüyor. Syedra Antik Kenti için 6. yıla giriyor olmamıza rağmen, kısa bir sürede kentte önemli veriler elde ettik. Çünkü kent, bu verilere elverişli bir yapıdaydı. Diğer bölgelere göre buradaki mimari iyi olduğu için onarım çalışmaları daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütüldü" diye konuştu.



‘ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HAMAM VE ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK’



İlerleyen yıllarda hamam ve çevresindeki çalışmaların da tamamlanacağını söyleyen Ergürer, “Hamam, kentin en önemli ve görkemli yapılarından biri olması açısından büyük bir öneme sahip. Ayrıca, kent merkezinde yer alması nedeniyle Herakles'e ait mozaikle bilinen yapıdır. Bu bölgedeki tüm çalışmaları tamamlayıp, gerekli yerlerde kapatma ve yürüme yolları yaparak Herakles Mozaiğini ziyarete açmayı düşünüyoruz. Kent merkezinden başlayarak dışarı doğru yeni yapılan alanlar da açılmaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve desteğiyle de burada bir profesyonel bir çekim ekibiyle birlikteyiz. Bu çekimde, Alanya'da kültür turizminin önemi daha da vurgulanacak ve bu konu daha fazla desteklenmeye çalışılıyor. Yapılan çekimlerde kullanılan farklı tekniklerle Syedra Antik Kenti'nin daha önce gösterilen yüzünden ziyade daha farklı alanlarının gösterilmesi amaçlanıyor. Böylece daha çeşitli bir antik kent ortaya çıkıyor. Çalışmalar oldukça teknik ve profesyonelce gerçekleştiriliyor. Bakanlığımıza bu noktadaki destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (ALTAV/BÜLTEN)

Kaynak: ALTAV