Kazada domatesler yola saçıldı

Belek Mahallesi, Turizm Caddesi'nde domates yüklü kamyonet ile toplu taşıma aracı midibüs çarpıştı. Kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsünün serasından topladığı domatesleri hale satmak için götürürken meydana geldiği öğrenildi. Belediye ekipleri yola saçılan domatesleri temizledi. (DHA)
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.