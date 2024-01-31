Kazada domatesler yola saçıldı

Belek Mahallesi, Turizm Caddesi'nde domates yüklü kamyonet ile toplu taşıma aracı midibüs çarpıştı. Kazada kamyonette yüklü domatesler yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsünün serasından topladığı domatesleri hale satmak için götürürken meydana geldiği öğrenildi. Belediye ekipleri yola saçılan domatesleri temizledi. (DHA)

Kaynak: DHA