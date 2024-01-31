Klima motoru ev yakıyordu

EDİNİLEN bilgilere öre yangın, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi, 229. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında çıktı. Klima motorundan çıktığı düşünülen yangın kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın maddi hasara neden oldu. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ