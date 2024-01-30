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Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni hayatını kaybetti

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Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni Birsen Kaya 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını yönetmen ve yapımcı Biket İlhan verdi.

Türkiye'nin ilk kadın yönetmeni hayatını kaybetti mask
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Biket İlhan yaptığı açıklamada, "Avantür filmleriyle tanınan ilk kadın yönetmenlerimizden Birsen Kaya'yı kaybettik. Halit Refiğ'in asistanlığını yaparak başladığı sinema serüveninde 15 filmle imza atmıştır. Geçmiş yıllarda Adana Altın Koza Film Festivali'nde buluşmuştuk. Yönetmenlik yaptığı yılları anlatmıştı, o zor şartlarda yaratılan mucizeleri... Huzur içinde uyusun değerli arkadaşımız" dedi.

BİRSEN KAYA KİMDİR?

Birsen Kaya 1943’te İstanbul’da doğdu. Lise sonrası gazetecilik kariyerine Artist mecmuasında sinema muhabiri olarak başladı 1964’te çektiği Gurbet Kuşları’nda yönetmenin asistanlığını üstlenerek ilk kez kamera arkasında çalıştı. Daha sonra 200’e yakın filmde reji asistanlığı yaptı; Ufuk Film adlı bir yapım şirketi kurdu. Birsen Kaya sinema kariyeri boyunca 15 filme yönetmen olarak imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra, İstanbul

30 Oca 2024 - 23:42 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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