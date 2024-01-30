Kızına cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu

B.F., annesine babası Şaban F.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Ancak anne inanmayınca B.F. evi terk ediyor. Bir süre sonra B.F. annesine olaya ilişkin ses kaydı dinletti. Bunun üzerine eşi Şaban F.’den şikayetçi oldu. 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kızına istismarda bulunduğu öne sürülen Şaban F. gözaltına alınıp tutuklandı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Şaban F. hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Şaban F. hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Şaban F., "İddia edilen eylemleri ben gerçekleştirmedim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Şaban F.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapse çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.