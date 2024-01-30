Evinin penceresinden atlamak isterken son anda kurtarıldı

İsmi öğrenilemeyen kadın, apartmanın 2’nci katındaki daireden atlamak istedi. Ancak bu sırada içeridekiler, pencereden kadını kollarından tuttu. Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplananlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden biri de toplananlara sünger attı. Çevredekiler, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi. Vincin sepetine binen kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kadın, çağırılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.