- Yaşam

Şiddetli rüzgar minareyi yerinden söktü

ABONE OL Google News Sayfamız

Aksaray'da saatteki hızı 49 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin külah bölümü yerinden söküldü. Külahın düşme ihtimali nedeniyle sokak kapatıldı.

Şiddetli rüzgar minareyi yerinden söktü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kentteki rüzgarın hızı zaman zaman 49 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle Şifahane Mahallesi’ndeki İmam Hüseyin Camii’nin minaresinin külahı yerinden söküldü. İhbarla bölgeye sevk edilen polis, külahın düşme ihtimaline karşı sokağı kapatıp, önlem aldı. Sokağın kullanılmaması için uyarı yapıldı. AFAD ekiplerinin vinçle külahı indireceği öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# sevk, Polis, afad, rüzgar

30 Oca 2024 - 23:13 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Boşanma aşamasındaki karısı ve çocuklarının yaşadığı evi sattı mask
Boşanma aşamasındaki karısı ve çocuklarının yaşadığı evi sattı
Maden suyu meğer böyle tüketiliyormuş: Yararlı tüm şeyler gidiyor... mask
Maden suyu meğer böyle tüketiliyormuş: Yararlı tüm şeyler gidiyor...
Mağaza açılışında büyük izdiham mask
Mağaza açılışında büyük izdiham
Masa başı çalışanlar dikkat... Uzun süre boyunca yanlış oturmak çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir mask
Masa başı çalışanlar dikkat... Uzun süre boyunca yanlış oturmak çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir
Kovid olmamak için bir neden daha: Bu hastalık kalp krizini taklit ediyor... 17 yaşındaki çocuğun geçirdiği rahatsızlığa bakın mask
Kovid olmamak için bir neden daha: Bu hastalık kalp krizini taklit ediyor... 17 yaşındaki çocuğun geçirdiği rahatsızlığa bakın
Kar kalınlığı 3 metreyi geçti; iş makineleri gözden kayboldu mask
Kar kalınlığı 3 metreyi geçti; iş makineleri gözden kayboldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber