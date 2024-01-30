Şiddetli rüzgar minareyi yerinden söktü

Kentteki rüzgarın hızı zaman zaman 49 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle Şifahane Mahallesi’ndeki İmam Hüseyin Camii’nin minaresinin külahı yerinden söküldü. İhbarla bölgeye sevk edilen polis, külahın düşme ihtimaline karşı sokağı kapatıp, önlem aldı. Sokağın kullanılmaması için uyarı yapıldı. AFAD ekiplerinin vinçle külahı indireceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.