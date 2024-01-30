Eşiyle komşusunun ilişkisi olduğunu öğrenince deliye döndü. Beyzbol sopasıyla...

2022 yılının Ağustos ayında İzmit'in Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Halil Zorlutuna, eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphe edip telefondaki mesajlarını okudu. Mesajlarda eşi ile komşuları M.Y.'nin cinsel içerikli yazışmalarını gördü. Duruma öfkelenen Halil Zorlutuna, diğer komşusu Ü.Y. ile plan yaptı. Halil Zorlutuna, eşinin telefonundan M.Y.’ye mesaj atarak evine davet etti. Bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği sırada ortaya çıkan Halil Zorlutuna oyuncak tabanca ile odaya girdi.

BEYZBOL SOPASI İLE DARBETTİ

Halil Zorlutuna odada M.Y.’yi beyzbol sopası ile darbetti. Zorlutuna daha sonra çırılçıplak soyduğu M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunup o anları kayda aldı. Zorlutana, daha sonra kayıt aldığı cinsel saldırı görüntülerini şantaj olarak kullanıp M.Y.'nin otomobilini eşi F.Z. üzerine geçirtti. Ayrıca M.Y.'nin eşine ait 21 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olayların ardından M.Y., polis merkezine giderek durumu anlattı ve Halil Zorlutuna, F.Z. ve komşuları Ü.Y.’den şikayetçi oldu. Halil Zorlutuna, eşi F.Z. ve Ü.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Zorlutuna tutuklanırken, F.Z. ve Ü.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Zorlutuna, tutuksuz sanıklar F.Z., Ü.Y., müşteki olan M.Y. ile eşi Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı. M.Y. ve Ş.Y. duruşmada şikayetçi olduklarını dile getirerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık F.Z. için ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapsini istedi. Ü.Y. hakkında ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasından toplam 23 yılla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

Kaynak: DHA