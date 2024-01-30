30 Oca 2024 - 22:42- Gündem G:

Aslı Bekiroğlu'nda flaş açıklama: 'Dünyayı Romanlar yönetsin'

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“Hayatımız Roman” filminin başrol oyuncusu Aslı Bekiroğlu flaş açıklamalarda bulundu.

Aslı Bekiroğlu'nda flaş açıklama: 'Dünyayı Romanlar yönetsin' mask
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Aslı Bekiroğlu, yönetmenliğini Savaş Sancak’ın üstlendiği “Hayatımız Roman” filminde başrol oynadı. Roman derneklerinin de destek verdiği filmin çekimleri Çanakkale-Lapseki’deki bir Roman mahallesinde tamamlandı. Bekiroğlu, 8 Mart’ta vizyona girecek filmde monoton bir hayat yaşayan eğitim görevlisi Öykü’yü canlandırdı.

DAHA NEŞELİSİNİ GÖRMEDİM

Çekimler sırasında Roman mahallesinde kaldığını söyleyen Bekiroğlu keyifli bir süreç geçirdiğini söyledi: “Bu dünyayı Romanlar yönetse müzik ve eğlence dolu, adil bir dünyada yaşardık. Çok güzel insanlar. Çok da keyif aldım. Samimiler, yardımseverler, cana yakınlar. Hayatımda daha neşeli bir ekip görmedim. Bu filmin Romanlara karşı önyargıları yıkacağından şüphem yok.”

Kaynak: HÜRRİYET

# roman, Aslı Bekiroğlu, açıklama, oyuncu, eğitim

30 Oca 2024 - 22:42 - Gündem

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