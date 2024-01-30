Aslı Bekiroğlu'nda flaş açıklama: 'Dünyayı Romanlar yönetsin'

Aslı Bekiroğlu, yönetmenliğini Savaş Sancak’ın üstlendiği “Hayatımız Roman” filminde başrol oynadı. Roman derneklerinin de destek verdiği filmin çekimleri Çanakkale-Lapseki’deki bir Roman mahallesinde tamamlandı. Bekiroğlu, 8 Mart’ta vizyona girecek filmde monoton bir hayat yaşayan eğitim görevlisi Öykü’yü canlandırdı.
DAHA NEŞELİSİNİ GÖRMEDİM
Çekimler sırasında Roman mahallesinde kaldığını söyleyen Bekiroğlu keyifli bir süreç geçirdiğini söyledi: “Bu dünyayı Romanlar yönetse müzik ve eğlence dolu, adil bir dünyada yaşardık. Çok güzel insanlar. Çok da keyif aldım. Samimiler, yardımseverler, cana yakınlar. Hayatımda daha neşeli bir ekip görmedim. Bu filmin Romanlara karşı önyargıları yıkacağından şüphem yok.”
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.