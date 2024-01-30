30 Oca 2024 - 22:41- Gündem G:

Yaylada aç kalan yılkı atları şehre indi

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Bolu'da karla kaplı yaylada aç kalan yılkı atları şehre indi.

Yaylada aç kalan yılkı atları şehre indi mask
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Bolu'da, karla kaplanan At Yaylası bölgesinde yaşayan yılkı atları yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Grup halinde dolaşan onlarca vahşi atı görenlerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri, atlara yem verdi.

Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Kürkçüler Mahallesi'nde görüldü. Yiyecek bulmak için karla kaplı yayladan şehir merkezine inen atları görenler belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, atlara saman ve buğday verdi. Onlarca atın şehir merkezindeki görüntüleri ilginç anlara sahne oldu. Yem verilen atlar daha sonra doğal ortamlarına geri döndü.

Kaynak: DHA

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30 Oca 2024 - 22:41 DHA Bolu- Gündem

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