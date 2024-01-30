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Melisa Aslı Pamuk ile İsmail Hacıoğlu arasında kriz büyüyor! Engelledi...

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“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol olan oyuncuların arasında kriz büyüyor. Galaya katılmayan Melisa Aslı Pamuk, başrol arkadaşını kendisini eleştirdiği için sosyal medyadan engelledi.

Melisa Aslı Pamuk ile İsmail Hacıoğlu arasında kriz büyüyor! Engelledi... mask
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Cem Karaca’ya hayat veren İsmail Hacıoğlu, Fransa’da tatilde olduğu için galaya katılmayan partnerinin sorulması üzerine “Yani Fransa’ya ‘mülteci’ olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı” diye cevap vermişti.

Bu eleştirinin ardından oyuncu, Hacıoğlu’nu Instagram hesabından engelledi.

Kaynak: HÜRRİYET

# oyuncu, engelleme

30 Oca 2024 - 22:32 - Magazin

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