Melisa Aslı Pamuk ile İsmail Hacıoğlu arasında kriz büyüyor! Engelledi...

Cem Karaca’ya hayat veren İsmail Hacıoğlu, Fransa’da tatilde olduğu için galaya katılmayan partnerinin sorulması üzerine “Yani Fransa’ya ‘mülteci’ olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı” diye cevap vermişti.

Bu eleştirinin ardından oyuncu, Hacıoğlu’nu Instagram hesabından engelledi.

Kaynak: HÜRRİYET