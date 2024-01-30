- Asayiş

Bebeğini sakinleştirirken iki çocuğa çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu koltuğundaki pusette ağlayan 1 aylık bebeği Leyla'yı sakinleştirmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Emran D. (29), yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuğa çarptı. Kazada, 2 çocuk ile otomobildeki anne ve bebeği yaralandı.

Bebeğini sakinleştirirken iki çocuğa çarptı mask
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Seyir halinde olan Emran D. (29) yönetimindeki otomobilin ön koltuğundaki pusette bulunan sürücünün 1 aylık bebeği Leyla D. ağlamaya başladı. Bebeğini sakinleştirmek için yolcu koltuğuna eğilen Emran D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan İ. (11) ve Alperen S.'ye (15) çarptı.

2 ÇOCUĞA ÇARPTI

Çarpışmanın ardından yola savrulan Emirhan İ. ile Alperen S. düşerken, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazda, minik Leyla ve anne Emran D. ile Emirhan İ. ve Alperen S. yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

# Otomobil, sağlık

30 Oca 2024 - 22:20 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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