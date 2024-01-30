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Meğer ünlü sanatçı ilkokulu Alanya’da bitirmiş

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Ünlü şarkıcı Metin Arolat, sosyal medya hesabında ilkokul karnesini paylaştı. Arolat meğer ilkokulu Alanya'da okumuş.

Meğer ünlü sanatçı ilkokulu Alanya’da bitirmiş mask
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat, sosyal medya hesabından ilkokul karnesini paylaştı. Arolat'ın karnesini paylaşmasıyla ilkokulu Alanya'da okuduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının babası 80'lerde Alanya'da banka memuru olarak çalışıyormuş.

'OKULUMA SELAM OLSUN'

Eski eşyalarının arasında bulduğu ilkokul karnesini paylaşan Arolat, altına şu notu düştü: “İlkokul 1. Sınıf karnemi buldum… Alanya Hayate Hanım İlkokulu’na selam olsun.” Arolat’ın karnesinde, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi gibi derslerden aldığı notlar yer alıyor. Arolat’ın paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. 

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Oca 2024 - 21:33 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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