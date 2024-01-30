- Asayiş

Otomobili alevler sardı; içindekiler zor kurtuldu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki 2 kişi, araçtan çıkarak yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobildeki yangını itfaiye söndürdü.

Otomobili alevler sardı; içindekiler zor kurtuldu mask
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İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından tutuştu. Alevler, saniyeler içinde otomobilin tamamını sardı.

2 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Araçta bulunan 2 kişi, otomobilden inerek yanmaktan son anda kurtuldu. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

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30 Oca 2024 - 21:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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