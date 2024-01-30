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Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi gösterimden kaldırıldı mı?

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Geçtiğimiz cuma günü gösterime giren ancak dava süreci süren Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ile ilgili yapım şirketinden açıklama geldi.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi gösterimden kaldırıldı mı? mask
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Geçtiğimiz cuma günü gösterime giren ancak dava süreci süren Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ile ilgili yapım şirketinden  açıklama geldi. Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya tarafından yapılan açıklama ile sinema seyircilerinin Cem Karaca'ya sahip çıkmaya yönelik çağrı yapıldı. Filmin hala Türkiye genelinde gösterimde olduğu ifade edildi açıklama şu şekilde:

'FİLMİMİZ GÖSTERİMDEN KALDIRILMADI'

"Türkiye genelinde gösterimde olan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmimiz izleyicilerle buluşmaya, dünyaca ünlü değerimiz Cem Karaca’nın hayatını beyazperdeden anlatmaya devam ediyor. Filmimiz durdurulmadı, hala gösterimde.

Dava süreci kapsamında alınan tedbir kararının uygulanabilmesi için 2 Şubat Cuma gününe kadar, davayı açan kişi tarafından mahkemeye 3,5 milyon TL yatırılması gerekmektedir. 26 Ocak'tan itibaren bu meblağın yatırılmamış olması sebebiyle "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmimiz, Türkiye genelinde seyircisiyle buluşmaya ve sinema salonlarında izlenmeye devam etmektedir.

Seyircilerimizi, en yakınlarındaki sinemaya giderek Cem Karaca'nın mirasına sahip çıkmaya ve geçmişte olduğu gibi bugün de büyük ustamızı yalnız bırakmayıp sanatını desteklemeye davet ediyoruz. Bu mücadelede birlikte olalım ve Cem Karaca'nın hatırasını yaşatalım. 

Saygılarımızla."

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Oca 2024 - 20:40 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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